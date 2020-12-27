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بقرار جمهوري.. الرئيس السيسي يوقع اتفاقية جديدة مع بريطانيا

أحمد نجيبمنذ 19 دقيقة
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الرئيس السيسي

قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، بنشر قرار جديد صادر عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 ديسمبر 2020.

وتضع الاتفاقية، الإطار العام للعلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهم المُتبادلة.

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أحمد نجيبمنذ 19 دقيقة
أقل من دقيقة

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