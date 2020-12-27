غرامات وإلغاء احتفالات رأس السنة.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، في حضور بعض من الوزراء والمسئولين.

وفي بداية الاجتماع الذي أجري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار مدبولي، إلى أن الأيام الماضية شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس المستجد والذي تطورت سلالته في بعض الدول.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم اتخاذ العديد من القرارت به، منها التأكيد على إلغاء كل احتفالات رأس السنة، والتشديد على ذلك بغلق أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات وغلق قاعات الافراح والمناسبات، بالإضافة إلى وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى لنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف مصطفى مدبولي، بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، والتشديد على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وذلك بدءا من الأحد القادم أيضًا.

وبالنسبة لدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، أما إذا كانت تابعة لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

وتم التأكيد على تأمين أكبر قدر من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها.

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول مؤكدًا أنها تأتي وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة الجميع.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضًا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وحالات الشفاء، والاصابات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات.

وأشارت زايد، إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التي تتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، من توافر الاسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، مشيرة إلى توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التي تتم عليها من أجل التأكد من سلامتها، لافتة إلى أنه على المستوى المحلي فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الاماكن التي يتوافر بها اللقاحات، موضحة الخطوات التي يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني مرورا بالمتابعة الطبية، من خلال العيادات، بعد الحصول على التطعيم.