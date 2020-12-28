وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات كورونا بمصر

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتحدث عن موقف حالات الشفاء، وكافة الإصابات وطبيعتها وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، مازالت تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

وخلال العرض تطرقت وزيرة الصحة، إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وجهدهم لتوفير الأسرة الداخلية والرعاية المركزة، وأجهزة التنفس.

كما تناولت هالة زايد، الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس المستجد، من مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، والعمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، بالإضافة إلى التعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الأكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطي تلك الاحتياجات.

وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى توافر المستلزمات الطبية بكميات تكفي لمدة طويلة على مدار انتشار الموجة الثانية من الفيروس.

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التي أجريت من أجل التأكد من سلامته وفاعليته، لافتة إلى أن مصر انتهت من أعمال موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، كما تمت مناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات وكيف ستحصل على التطعيمات من الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التي يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه.