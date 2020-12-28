رسمياً.. الحكومة توضح قرار الرئيس السيسي برفع أسعار البنزين في يناير 2021

قال المركز الأعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر عنه اليوم الأثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بخصوص الاخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية في بداية شهر يناير 2021.

وقد أوضح المركز الأعلامي لمجلس الوزراء في ذلك البيان إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، غير صحيح.

ووفق البيان: تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

وأوضح المركز الأعلامي لمجلس الوزراء في نفس البيان قرار الرئيس السيسي:

تتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.