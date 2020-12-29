وزير الأوقاف يعلن حزمة قرارات جديدة من بينها غلق المساجد

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإصدار قرار جديد عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور اليوم الثلاثاء، حيث قرر الوزير غلق مسجد النور وساحته و عدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وجاءات قرارات وزير الأوقاف كالتالي:

خصم عشرة أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم

التأكيد على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي

غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية ، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق

وقال وزير الأوقاف: قد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.