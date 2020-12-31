الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر عدة قرارات جمهورية جديدة اليوم

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قرارين جمهوريين جديدين اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وقد جاءات قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:

قرار جمهوري بتخصيص مساحة أرض بقنا لإقامة منطقة تجارية لوجستية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا بمحافظة قنا، لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​

قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد ياسر عصر إلى درجة مساعد وزير الداخلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 709 لسنة 2020 ونصت المادة الأولى فيه على ترقية اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عبد الحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (سابق)، استثنائيا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية اعتبارا من 16- 11 – 2020.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الداخلية تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1442هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2020.

كان اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.