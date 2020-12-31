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قرار عاجل من رئيس الوزراء بخصوص تأجيل امتحانات المدارس والجامعات واستكمال الدراسة من المنزل

أحمد نجيبمنذ 15 دقيقة
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الوزراء
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أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، موافقته على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

وينص المقترح على استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء أجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

ياتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين،

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أحمد نجيبمنذ 15 دقيقة
أقل من دقيقة

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