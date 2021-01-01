“الحكومة” توضح حقيقة رفع شركات الاتصالات لأسعار خدماتها

علقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ما أثير وانتشر في بعض الصحف الإلكترونية، ومواقع وصفحات “السوشيال ميديا”، حول اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

ونفت الوزارة، بعدما تواصل معها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كل ما أثير، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، وأن الأسعار كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادات.

وأضافت الوزارة في الرد على ما أثير، لافتة إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات، لن يكون قرار شركة من تلقاء نفسها او بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمختصة باتخاذ أي تحريك في الأسعار.

وناشدت الوزارة جميع كافة الصحف والمواقع الإخبارية، وصفحات “السوشيال ميديا” تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات دون التأكد منها أو الاستناد إلى حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.