علامة تحذير رئيسية قد تكشف الإصابة بسلالة كورونا الجديدة

أصبح الحديث عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا يتوقف، وصار أمر يؤرق الكثيرين حول العالم، ولكن من خلال التجارب والأبحاث تبين أنها ليست أكثر شدة من السلالات الأخرى، لكن قابليتها للانتشار تجعل الوعي بالأعراض أكثر وضوحًا.

وهناك علامة تحذير رئيسية قد تكشف الإصابة بالعدوى من خلال “تناسق البراز” أو “الإسهال”، الذي يعد علامة على الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة ثم انتشرت في عدة دول، بحسبب صحيفة “express”، البريطانية.

وذلك بجانب وجود عددًا كبيرًا من الأعراض التي لا تتعلق بالجهاز التنفسي منذ ظهور الفيروس.

ويعد الإسهال أحد الأعراض المعدية المعوية الأكثر اعتدالًا والأكثر انتشارًا، حيث تبين من خلال دراسات أن ثلث المرضى الذين خضعوا للدراسة مع إصابة خفيفة من كورونا، لديهم أعراض تؤثر على الجهاز الهضمي، كما وجدت دراسة أخرى نشرها باحثون في بكين أن بين ثلث إلى 79% من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي.

وفي ذات الصدد، فحصت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي 206 مرضى يعانون من إصابة ليست قوية بفيروس كورونا، ووجدوا أن 48 شخصًا يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي فقط و69 آخرين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ومن إجمالي 117 شخصًا يعانون من ضائقة في المعدة، أصيب 19.4% بالإسهال كأول أعراضهم، إلى جانب الصداع وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والتهاب الحلق وألم الصدر.

علامات تحذيرية أخرى

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

– حرارة عالية.

– سعال جديد ومستمر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

إذا عانيت من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، عليك التأكد من مدى إصابتك من عدمها على الفور من خلال القيام بإجراء اختبار.

ابقفي المنزل أنت وأي شخص تعيش معه حتى تحصل على نتيجة الاختبار -فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

على أي شخص في فقاعة الدعم أن يبقى في المنزل إذا كنت على اتصال وثيق به منذ أن بدأت الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ، “وفقاعة الدعم هي المكان الذي يمكن فيه لشخص يعيش بمفرده (أو مع أطفاله فقط) مقابلة أشخاص من منزل آخر.

هل يمكنني علاج الأعراض التي أعانيها؟

لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا ولكن يمكنك غالبًا تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، عليك أن تتبع الآتي:

– خذ الكثير من الراحة.

– اشرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل).

– اشرب كمية كافية حتى يصبح بولك أصفر فاتحًا.