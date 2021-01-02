أخبار مصر

توجيهات وتحذيرات.. الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

أحمد نجيبمنذ 35 دقيقة
دقيقة واحدة
موعد بداية فصل الخريف
موعد بداية فصل الخريف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الأيام القادمة بداية من الأحد 3 يناير حتى الجمعة 8 يناير 2021، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الأحد 3 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 4 يناير
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 5 يناير
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 6 يناير
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 7 يناير
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 8 يناير
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت الأرصاد باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
أحمد نجيبمنذ 35 دقيقة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة قرار عاجل من رئيس الوزراء بخصوص تأجيل امتحانات المدارس والجامعات واستكمال الدراسة من المنزل

قرار عاجل من رئيس الوزراء بخصوص تأجيل امتحانات المدارس والجامعات واستكمال الدراسة من المنزل

منذ يومين
صورة قطع مياه الشرب لمدة تزيد عن 14 ساعة في هذه المناطق غداً

قطع مياه الشرب لمدة تزيد عن 14 ساعة في هذه المناطق غداً

منذ يومين
صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر عدة قرارات جمهورية جديدة اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر عدة قرارات جمهورية جديدة اليوم

منذ يومين
صورة زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى