قرارات جمهورية وارتفاع الذهب وضبطية قضائية للمجالس المحلية وتطبيق غرامات فورية

كان اليوم ملئ بالعديد من الأخبار في جمهورية مصر العربية، وكان أبرز هذه الأخبار هو وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، إلى جانب العديد من الأخبار الإقتصادية والسياسية الأخرى، وخلال هذا التقرير نوضح لكم أهم وابرز الأخبار المتداولة في مصر اليوم.

قرارات جمهورية جديدة بتعيينات جديدة في جامعة الأسكندرية

وقد أعلن السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر، صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

الدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.

تصاعد أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع

استمرت أسعار الذهب في مصر بالارتفاع، حيث صعدت بقيمة 4 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة، وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية اليوم، إن سعر جرام الذهب في مصر اليوم وصل عند هذه القيم:

سعر عيار 21 ارتفع اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 823 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 709 جنيهات

بينما جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 945 جنيهًا

فيما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6616 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي أنهت أسعار الذهب أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس، مرتفعة، وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وزير العدل يوافق على منح الضبطية القضائية لموظفي المجالس المحلية

وافق وزير العدل على منح الضبطية القضائية وذلك لجميع لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية وذلك فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، حيث أشار إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بجميع محافظات الجمهورية والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين

قام السيد وزير التنمية المحلية بتوجيه عاجل لجميع المحافظين والجهات المعنية على مستوى جمهورية مصر العربية بضرورة الإلتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات الطبية والتي تبلغ 50 جنيها، تحصل بشكل فوري من المخالف.