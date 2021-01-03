محافظ الشرقية يوضح حقيقة فيديو مستشفى الحسينية ووفاة جميع مرضى كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية في بيان رسمي، اليوم الأحد، رداً منه على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزي يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده في المستشفى.

حيث أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزي،وأكد على أن عدد المتوفين 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية في البيان الصادر عنه اليوم:

تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو وتوجهت إلى المستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة فقط، في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة وأن الأكسجين متوفر بالمستشفى، ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتان بالعناية العامة و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.

إن الأكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاد بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضي وإثارة البلبلة.