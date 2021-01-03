قرار جمهوري والكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا في مصر وقطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات

كان اليوم مليء بالعديد من الأخبار الهامة في مصر، حيث استحوذت أخبار مستشفى الحسينية مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب أغلب المواقع الاخبارية، وكذلك اهتمت المواقع الاخبارية اليوم بتصريحات ويزرة الصحة حول الأعداد الحقيقية لمصابي فيروس كورونا في مصر، وفيما يلي تقرير لأبرز وأهم أخبار اليوم في مصر.

قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات بمناطق في الجيزرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن المناطق التالية:العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر – العمرانية الشرقية ومتفرعاتها)، وذلك لمدة 10 ساعات.

وأضافت الشركة في بيان اليوم أن قطع الخدمة، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 4 يناير وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 5 يناير، وذلك نظراً لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وزيرة الصحة والسكان تكشف عن الأعداد الحقيقة لمصابي كورونا في مصر

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، عن الأرقام الحقيقية لمصابي فيروس كورونا في مصر،حيث أوضحت أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها بشأن إصابات فيروس كورونا اليومية لا تمثل سوى 25% من إجمالي الإصابات في مصر.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن العديد من الحالات لا تعلم أنها مصابة بفيروس كورونا، نظرًا لعدم وجود أعراض أو ظهور أعراض خفيفة ويتم العلاج منها من خلال تناول بعض الأدوية البسيطة وخوافض الحرارة، وتنهتي فترة المرض والمريض لا يعلم أنه كان مصاب بفيروس كورونا المستجد لذلك لا نستطيع إحصاء العدد الكامل من مصابي كورونا في مصر.

قرار جمهوري جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي

قامت الجريدة الرسمية اليوم بنشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قرر سيادته تجديد تعيين كلا من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي، ومحمد عبدالعزيز محمد براية، نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام.

ونص القرار على أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير.

محافظ الشرقية يوضح حقيقة فيديو مستشفى الحسينية ووفاة جميع مرضى كورونا بها بسبب نقس الأوكسجين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان مصور له اليوم عبر صفحة محافظة الشرقية الرسمية على الفيسبوك إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزي،وأكد على أن عدد المتوفين 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.