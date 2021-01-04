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بيان هام للنقابة العامة للأطباء بخصوص ارتفاع وفيات كورونا

أحمد نجيبآخر تحديث: 4 يناير، 2021
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بيان كورونا اليوم
بيان كورونا اليوم

قامت النقابة العامة للأطباء، اليوم الاثنين، بالإعلان عن وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 276 شهيدًا.

وقالت النقابة العامة للأطباء في بيان لها اليوم:

إن الدكتور علاء أحمد ضياء استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنيرة، توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الدكتور عمرو عبدالغني عبدالحكيم مدرس جراحة بأزهر دمياط الذي توفي بالمستشفى الجامعي.

ونعت النقابة العامة للأطباء الدكتور فتحي عراقي طبيب باطنة باللجنة الطبية ببورسعيد والذي توفي نتيجة الإصابة بكورونا، والدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بقصر العيني الذي توفي نتيجة الإصابة بكورونا أيضًا.

كما نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور ياسر أحمد ميرة استشاري أمراض النساء والتوليد.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 4 يناير، 2021
أقل من دقيقة

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