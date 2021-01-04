شروط تمويل تحويل السيارات الملاكي للغاز الطبيعي

شهد اليوم الاثنين انطلاق فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، بمركز مصر للمعارض الدولية على مدار 3 أيام من 4-6 يناير الجاري.

ويقام هذا المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تم في حفل افتتاحه استعراض تفاصيل المبادرة، حيث تقدم البنوك برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وسيبدأ تطبيق خطة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة كمرحلة أولى في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والبحر الأحمر، والسويس وبورسعيد.

وهناك عدة شروط يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للسيارة الملاكي أبرزها مايلي:

1 – يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 عام.

2 – يشترط أن المتقدم على رخصة قيادة سارية.

3 – يجب أن يمضي المتقدم على تعهد بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد عن طريق إحضار بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية – وديعة..).

4 – تصل فترة السداد إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1 – يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

2 – إحضار مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه يكون حديثا أو لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).

3 – يجب على المتقدم أن يحضر رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.