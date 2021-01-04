مدبولي: تسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثًا بالمدن الجديدة في الشهر العقاري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا للوقوف على تطورات توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت مسمى “سكن كل المصريين”.

وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجموعة من الوزراء والمسئولين، منهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بجانب عدد من مسئولي ” المالية” والبنك المركزي.

وبدوره، وجه مصطفى مدبولي، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثًا في المدن الجديدة في الشهر العقاري، والعمل على تيسير هذه الإجراءات حتى لا يجد المواطن صعوبة في التعامل معها.

وجاء هذا الاجتماع في إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، “سكن كل المصريين”، من أجل العمل على توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل، وتلبية مطالب فئات أعلى دخلًا أو متوسطة، وفق رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات حيث سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، ومن قبل تم طرح 125 ألف وحدة سكنية والتي تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بتوفير وحدات لجميع من يتقدمون للحصول على شقق ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلّف بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وبرنامج التمويل العقاري المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.

وتعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاريّ، عن طريق زيادة عدد السنوات التي يتم فيها تمويل الوحدة، وتخفيض قيمة الفائدة؛ وذلك من أجل تشجيع شراء العقارات، وفق لـ”مدبولي”.

وكلف مدبولي في نهاية الاجتماع بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، وتقديم النتائج التي يتم الاتفاق عليها لعرضها على “السيسي” بحضور محافظ البنك المركزي؛ وذلك من أجل العمل على توفير مختلف الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع المصري.