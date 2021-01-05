وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز تطعيم فيروس كورونا في جميع المحافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 34 مركزا لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، على أن تعمل طوال أيام الأسبوع وحتى في الإجازات الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إبان حديثها عن جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعة مع “جافي” ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات “ساينو فارم” و”فايزر” و”ساينوفاك” و”استرازينيكا”.

وأوضحت أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وأصحاب الأمراض المزمنة.

وننشر لكم أسماء الـ 34 مركزًا للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية: