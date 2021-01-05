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وزيرة الصحة تكشف عن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

أحمد نجيبآخر تحديث: 5 يناير، 2021
دقيقة واحدة
وزيرة الصحة تعلن صرف لقاح كورونا مجانا لهؤلاء
وزيرة الصحة تعلن صرف لقاح كورونا مجانا لهؤلاء

قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإستعراض كافة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس “كورونا”، وكذلك توضيح آليات تطبيق منظومة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين، فضلا عن موقف توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان:

إن الموقف الوبائي الحالي في المحافظات المختلفة أظهر زيادة الإصابات في

  • القاهرة
  • الجيزة
  • الفيوم
  • المنيا

وهم أعلى 4 محافظات حاليا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية  قد أوضحت قبل أسابيع أن أعلى إصابات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء المصري أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حالياً لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التي بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمي، والأطقم الطبية تؤدي واجباتها.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 5 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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