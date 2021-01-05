عاجل: مصر تنهي مقاطعة قطر وتوقّع بيان “مصالحة العلا” خلال القمة الخليجية الـ41

وقّع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على “بيان مصالحة العلا” الخاص بالمُصالحة العربية مع قطر، خلال القمة الخليجية الـ41، ليُغادر بعدها “شكري” السعودية عائدًا إلى مصر.

ووفق بيان وزارة الخارجية المصرية المنشور على صفحتها الرسمية بشأن التوقيع علي “مصالحة العلا” عبر فيسبوك، “تأتي مشاركة مصر وتوقيعها على البيان في إطار “حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة.”.

فضلًا عن “تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية”، بحسب البيان.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر “تُقدّر وتُثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية”.

الجدير بالذكر ان السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ووصل وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق الثلاثاء، إلى جانب قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، إلى محافظة العلا السعودية، حيث انعقدت القمة الخليجية الـ41. وكان في استقبال قادة ووفود الدول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأُعلن عن تسمية القمة بقمة “قابوس والشيخ صُباح”، بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد اللذين وافتهما المنيّة في العام الفائت.