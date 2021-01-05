بالفيديو.. مجلس الوزراء يرصد محطات وإنجازات الحكومة في 2020

بث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء عبر موقعه الرسمي “فيديو” يعرض فيه أبرز الأحداث والإنجازات الحكومية خلال العام المنصرم 2020، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المختلفة.

ورصد الفيديو العديد من الانجازات التي حققتها مصر في مجال المشروعات القومية والتنموية، والتي أثنت عليها العديد من المؤسسات الدولية حيث أشادت بوجود مصر ضمن قائمة الدول التي حققت معدلات نمو جيدة ولها أثر رغم الأثار السلبية التي فرضها ظروف انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم.

كما عرض الفيديو الكثير من الأحداث الكبرى التي شهدتها مصر في عام 2020، من افتتاح للمشروعات والمعارض الدولية التي استضافتها مصر خلال العام المنصرم،.

وتناول الفيديو الذي بثه مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ العديد من المشروعات المخطط للانتهاء منها في أقرب وقت.