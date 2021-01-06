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أنواع السيارات في مبادرة استبدال السيارات القديمة بجديدة

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 6 يناير، 2021
دقيقة واحدة
تحويل السيارات للعمل بالغاز
تحويل السيارات للعمل بالغاز

خلال الأيام الماضية، كثر الحديث عن مبادرة  استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، حيث أتاحت الحكومة من خلال المبادرة 7 أنواع من السيارات الجديدة للاستبدال.

ويستطيع الشخص أن يستبدل سيارته وتقسيطها لمدة تصل إلى 10 سنوات بفائدة 3%..

وفي السطور التالية نعرض أبرز أنواع السيارات المطروحة:

  • هيونداى ألنتراhd

وتعمل سيارة هيونداي ألنترا، بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندرات، والذي يولد قوة 125 حصانا، ويصل أقصى عزم للدوران قي هذه السيارة 156 نيوتن متر.

  • هيونداى أكسنتRB

وتعمل “ هيونداى أكسنت” بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، ولديه القدرة على أن يولد قوة 121حصانا، بالإضافة إلى أن عزم الدوران يصل إلى 156 نيوتن متر.

  • شيفرولية أوبترا

وتعمل  سيارة شيفروليه اوبترا، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 110 حصان كما أن عزمها 146 نيوتن متر.

  • شيفرولية أفيو

وتعمل شيفروليه أفيو، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر، ويولد قوة 86 حصان وعزم 132 نيوتن متر.

  • لادا جرانتا

وتعمل هذه السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 87 حصان وعزم وعزم 140 نيوتن متر.

  • نيسان صنى

وتعمل سيارة نيسان صني، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر، و يولد قوة 108 حصان وعزم 134 نيوتن متر

  • نيسان سنترا

محرك سيارة نيسان سنترا 1.6 لتر 4 سلندر، و يولد قوة 118 حصان وأقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 6 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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