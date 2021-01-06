أنواع السيارات في مبادرة استبدال السيارات القديمة بجديدة

خلال الأيام الماضية، كثر الحديث عن مبادرة استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، حيث أتاحت الحكومة من خلال المبادرة 7 أنواع من السيارات الجديدة للاستبدال.

ويستطيع الشخص أن يستبدل سيارته وتقسيطها لمدة تصل إلى 10 سنوات بفائدة 3%..

وفي السطور التالية نعرض أبرز أنواع السيارات المطروحة:

هيونداى ألنتراhd

وتعمل سيارة هيونداي ألنترا، بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندرات، والذي يولد قوة 125 حصانا، ويصل أقصى عزم للدوران قي هذه السيارة 156 نيوتن متر.

هيونداى أكسنتRB

وتعمل “ هيونداى أكسنت” بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، ولديه القدرة على أن يولد قوة 121حصانا، بالإضافة إلى أن عزم الدوران يصل إلى 156 نيوتن متر.

شيفرولية أوبترا

وتعمل سيارة شيفروليه اوبترا، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 110 حصان كما أن عزمها 146 نيوتن متر.

شيفرولية أفيو

وتعمل شيفروليه أفيو، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر، ويولد قوة 86 حصان وعزم 132 نيوتن متر.

لادا جرانتا

وتعمل هذه السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 87 حصان وعزم وعزم 140 نيوتن متر.

نيسان صنى

وتعمل سيارة نيسان صني، بمحرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر، و يولد قوة 108 حصان وعزم 134 نيوتن متر

نيسان سنترا

محرك سيارة نيسان سنترا 1.6 لتر 4 سلندر، و يولد قوة 118 حصان وأقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر.