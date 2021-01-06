توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

في إطار اهتمامه بالأسر المصرية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومته ببذل قصارى الجهد بكافة ما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومراعاة كافة احتياجاتها وجميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.

وأتت هذه التوجيهات خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بجانب الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وقال راضي، إن السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، مثلما حدث في سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال السنوات الماضية على مستوى الجمهورية في معظم المجالات مثل قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة مشروع “تنمية الأسرة المصرية”.

ووجه السيسي، بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، من أجل الارتقاء بجوانب حياة المواطنين.