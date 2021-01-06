إجراءات عاجلة من التعليم بشأن الإجازات الاستثنائية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سمحت بتطبيق تعليمات الحكومة حول اتباع كافة الإجراءات الوقائية في ما يتعلق بنظام الحضور تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مصدر وزارة التعليم، خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه يجب على المعلمين المنتدبين جزئيًّا أن يوقعوا حضورهم في أيام التناوب في المدارس الأصلية، وبالنسبة للمعلمين والعاملين بالوزارة الحاصلين على إجازات دون راتب، فإنه سيتم التنبيه على منع قطع الإجازات المصرح بها دون راتب، ومنها إجازات ” رعاية طفل – جزء من الوقت – ظروف عائلية”، لافتا إلى أن الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر وفق المصدر.

وجاءت تلك القرارات بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020، وبماء جاء بالكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، حول خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي خطر قد يحدثه فيروس كورونا المستجد.

وتحرص الوزارة على الحفاظ على صحة الطلبة والمدرسين، وذلك تمثل فيما تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء وبشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت الماضي والذي وافق 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام، لذا قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء كما يلي:

– تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور في السطور السابقة، والذي نص على: يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعية وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم “بالتناوب” في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا.

– تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء والتي نصت على أن يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ووفقا لتقرير يصدر من أحد المستشفيات بحق الموظف في الإجازة، يتم منح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة .

كما يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

– تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء والتي نصت على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.