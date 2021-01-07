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أمطار وضباب كثيف.. الارصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس لـ 6 أيام قادمة

أحمد نجيبآخر تحديث: 7 يناير، 2021
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درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد الجمعة 8 يناير وحتى الأربعاء 13 يناير 2021 وجاء ذلك على النحو التالي، حيث اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس للأيام القادمة:

الجمعة 8 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 9 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 10 يناير:

أمطر خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 11 يناير:

أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 12 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 12 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.​

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أحمد نجيبآخر تحديث: 7 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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