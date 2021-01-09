خطة قطرية ومنحة أمريكية.. 3 قرارات من الرئيس السيسي اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، 3 قرارات جديدة اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث قام سيادته بإصدار قرار رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 473 لسنة 2020، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كذلك قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، بنشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 708 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 30.8 فدان تعادل 129407 أمتار مربعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط.

ويكون إعادة التخصيص وفقا للخرائط ولصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط.