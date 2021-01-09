توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

قام السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، بعقد اجتماعا موسعًا، مع ممثلى الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تنسيق الجهود لتأمين احتياجات المُستشفيات من الأكسجين الطبي، مشددًا على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، التي سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين.

وأشار السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الظرف الاستثنائي المتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، يفرض مسئولية مُضاعفة الإنتاج من الأكسجين الطبي، لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي في الظروف العادية، ولكن أصبحت تستنزف بصورة أسرع فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا من أجل تلبية المصلحة القومية للدولة المصرية، فالأمر يتعلق بأرواح المواطنين، وعلينا جميعًا بذل الجهود لحمايتها.

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاكسجين الطبي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري أن الرئيس عبدالفنتاح السيسي، وجّه بزيادة احتياطاتنا اليومية من الاكسجين الطبي لنكون قادرين على الاستجابة لأي طارئ في أي مكان، لافتًا إلى أن هذا يفرض ضرورة العمل سويًا على وضع تصور كامل لمنع حدوث أى أزمة، والتنسيق مع كل الجهات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق منذ أيام مع وزير الداخلية لتأمين وصول سيارات الأكسجين في ظل سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية نظرًا للشبورة وغلق بعض الطرق.

وأشار السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنه يجب أن نعمل من أجل مضاعفة الإنتاج، وتأمين الإجراءات اللوجستية بداية من الإنتاج، وانتهاء بوصوله إلى المستشفيات في هذا الظرف الاسثنائي، وتأكيد توافر الأكسجين لأي مستشفى عام أو خاص، لافتًا إلى أن وزير الداخلية أكد أنه مستعد لتأمين وصول السيارات والتنكات في أي وقت، وتيسير إجراءات نقله على كل الطرق.

من جانبها قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد: هناك تحديات عالمية فى ملف الأكسجين خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك، نتيجة بروتوكولات العلاج، ومشكلة التوزيع بسبب الأحوال الجوية، وتتوجه وزارة الصحة بالشكر إلى وزارة الداخلية التي تساعد بسيارات النجدة، وسيارات الإسعاف، التي تسير أمام سيارات نقل الأكسجين.

وشرحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إجمالي الاحتياج في الاستهلاك الحالي، والجهود المبذولة لسد الاحتياجات للمستشفيات المختلفة.