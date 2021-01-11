خبير أوبئة يحذر هذه الدولة بعد زيادة إصابات كورونا: استعدوا لأيام مرعبة

حذر الدكتور توم فريدين، المدير السابق للمراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من ما قد تسببه السلالة الجديدة لفيروس كورونا من تداعيات وآثار سلبية، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر الماضي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام.

وتخيل فريدين، عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصير تويتر، وجود صورة مرعبة بسبب انتشار السلالة الجديدة من “كوفيد 19″، في الأيام المقبلة كما لم يستبعد امتلاء مستشفيات الولايات المحدة بمرضى كورونا “إننا قريبون من السيناريو الأسوأ احتمالا”.

وقال فريدين، إن مشهد اكتظاظ المستشفيات بمرضى كورونا ووجود السيناريو الأسوا في ظل انتشار السلالة الجديدة، قد يصبح المعتاد، خصوصا في ظل ما أسماه بفترة الانتقال وما يرافقها من اضطراب سياسي، ووجود القيود اللوجستية المرافقة لعمليات توزيع لقاحات لكورونا.

وحذر فريدين من سير خط المرض في بريطانيا واسكتلندا، لافتا إلى أن انتشار المرض في تلك الدول تزايد لأول مرة بشكل لم يره من قبل.

الارتفاع الحاد غير المسبوق في عدد وفيات الوباء والإصابات في الولايات المتحدة منذ انتشار الفيروس، يدعم رأي فريدين، حيث تجاوز عدد الوفيات أربعة آلاف ضحية في يوم واحد.

وفرض ارتفاع حالات الإصابة اليومية بنسبة 400 %، على بريطانيا فرض الإغلاق التام ، حيث أشارت دراسات إلى أن السلالة البريطانية الجديدة لكوفيد-19 أسرع انتشارا بأكثر من 50 في المئة مقارنة بسارس كوف-2.

وكانت تقارير حديثة قد كشفت عن ظهور سلالة أخرى خطيرة لكوفيد-19 في أمريكا، وفقا لتقرير تابع لفرقة عمل كورونا بالبيت الأبيض، رغم أن المسؤولين في مراكز الوقاية قالوا إن تلك التقارير مبنية على تكهنات غير دقيقة.

وتعد دولة الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا في العالم من كورونا، وقد بلغ عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس العام قبل الماضي، حتى الآن أكثر نحو 22 مليون و700 ألف ، وعدد الوفيات قارب على 382 ألف.