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أمطار ورياح ترابية وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

أحمد نجيبآخر تحديث: 13 يناير، 2021
دقيقة واحدة
اعصار أعلى البحر في الإسكندرية
اعصار أعلى البحر في الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (الأربعاء إلى الاثنين)، حيث نشهد عودة الأمطار وتراجع درجات الحرارة.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة
  • نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
  • وأشارت الهيئة أنه بداية من يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق لتسجل على القاهرة 20 درجة.

الخميس:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
  •  نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الجمعة:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت:

  • أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
  • شاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 13 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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