الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بياناً للرد علي ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضح المركز في بيانه اليوم أنه تواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات.

وشددت الهيئة المصرية للشراء الموحد على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات.

بالإضافة الي توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار شن حملات التفتيش الدورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار.

والجدير بالذكر أنه يتواجد نحو 180 خط لإنتاج “الكمامات”، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالي 9 ملايين كمامة يومياً.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التي أسهمت أيضاً في زيادة المعروض.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.​