وزيرة الصحة والسكان توضح الوضع المصري في أزمة كورونا مقارنةً بدول العالم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجميع رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

وتوفير كافة سبل الحماية الصحية لهم من خلال التأمين الطبي لجميع فعاليات البطولة، والتشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية، مشيرة إلى استقرار الأوضاع في مصر فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالعديد من دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد.

وحضر هذا الاجتماع كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور علاء عيد، المشرف على اللجنة الطبية بوزارة الصحة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وحسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 من يناير الجاري.