أمطار وأتربة.. الأرصاد تحذر من الطقس وخاصةً لأصحاب بعض الأمراض

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على أقصى سواحلنا الشمالية الغربية عند (السلوم وسيدي براني).

وأضاف خبراء الهيئة إلى أنه من المتوقع مع قدوم ساعات النهار تقدم السحب المنخفضة إلى السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضح الخبراء أنه يوجد نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لذلك يجب توخي الحذر لأصحاب أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 9، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 7، جنوب الصعيد 22- 9.