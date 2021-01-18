شبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تحذر من الطقس بشدة حتى السبت القادم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من الاثنين 18 يناير إلى السبت 23 يناير، والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري.

نشاط رياح مثير للأتربة والرمال على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

الثلاثاء:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة:

شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت: