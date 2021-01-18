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شبورة وأمطار ورمال.. الأرصاد تحذر من الطقس بشدة حتى السبت القادم

أحمد نجيبآخر تحديث: 18 يناير، 2021
دقيقة واحدة
الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من الاثنين 18 يناير إلى السبت 23 يناير، والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين:

  •  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.
  •  أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري.
  •  نشاط رياح مثير للأتربة والرمال على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

الثلاثاء:

  • أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
  •  نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

  •  أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري.
  •  نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

  •  شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة:

  •  شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت:

  •  شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 18 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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