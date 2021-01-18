أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد لمدن البحر المتوسط

حذرت الأرصاد الجوية مدن البحر المتوسط، بداية من اليوم حتى الأربعاء المقبل، من نشاط الرياح الجنوبية الغربية التي تتحول إلى شمالية غربية خلال هذه الفترة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح، من 25 إلى 33 عقدة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ويشهد اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد “محمود شاهين”، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكد بيان الأرصاد أن الطقس يكون شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.