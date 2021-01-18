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رئيس الوزراء للنواب.. هكذا تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة

متابعات 365آخر تحديث: 18 يناير، 2021
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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن جهود الدبلوماسية المصرية في كافة الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، لافتًا إلى تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحقق التوازن و يدعم أمن الخليج العربي و يضمن تحقيق الأمن القومي.

وشرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، خطة الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في كافة الاتجاهات، موضحا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات هدفها الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

كما شرح قرارات التعامل جائحة كورونا بالإضافة إلى إجراء 470 ألف عملية جراحية ضمن برنامج القضاء على قوائم الانتظار، كما شرح جهود الدولة في ملف تكافل وكرامة.

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متابعات 365آخر تحديث: 18 يناير، 2021
أقل من دقيقة

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