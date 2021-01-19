قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات غداً عن بعض المناطق لتطهير الشبكات

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن قطع المياه غدًا الأربعاء عن مدينة شبين الكوم وضواحيها “كفر المصيلحة وميت خاقان” من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا؛ وذلك بسبب أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وكانت رئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، بالمنوفية، قد أعلنت عن قطع المياه 6 ساعات عن قرى مدينة شبين الكوم وضواحيها وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المياه وغسيل الشبكات والتطهير.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد في البيان على أن جميع المواطنين في القرى المتضررة من الإنقطاع بالشرقية وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القليلة القادمة قبل انقطاع الخدمة.

وأضاف أيضًا أن الشركة سوف توفر بدورها سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق التي ستكون متأثرة بقطع المياه، وفي حالة أراد أي مواطن الحصول على المياه يتوجب عليه الاتصال بالخط الساخن من أي هاتف أرضي.