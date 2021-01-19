عاجل: 5 جيجابايت مجانا على الإنترنت المنزلي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن منح هدية، على خطوط الإنترنت المنزلي للعملاء عبارة عن 5 جيجابايت إنترنت للعملاء، ممن سيحملون تطبيق قياس سرعة الإنترنت من خلال الرابط: https://redirection.te.eg/en/speed/6897587

وقامت WE وTE-EDATA بإخطار العملاء المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هواتفهم بمدى كفاءة الخطوط الأرضية لديهم، وإمكانية تحميل التطبيق الخاص بقياس السرعة، كي يتمكنوا من قياس سرعة الإنترنت المنزلي لديهم بشكل مجاني في أي وقت، ومعرفة الاستهلاك.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، إنه بإمكان العملاء الحصول على 5 جيجا بايت مجانية صالحة لمدة 3 أيام، وذلك عند قياس السرعة الفعلية للإنترنت الأرضي والتي ستظهر قيمتها في خانة التحميل.

وتضمنت رسائل الشركة المصرية للاتصالات التأكيد على عمل شبكة «الواي فاي» الخاصة بـ«الراوتر الأرضي» أو من خلال كابل الإنترنت أثناء قياس سرعة الإنترنت، مع ضمان عدم وجود أي استخدام لنفس الشبكة من أي جهاز أخر.

وأوضحت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، أنه عند تحميل التطبيق، وإدخال رقم الهاتف الأرضي سيتم إرسال رسالة نصية لاعلام العملاء فور اضافة الـ5 جيجابايت المجانية.

وأعلنت بالشركة المصرية للاتصالات عن حصولها على حقوق البث الرقمي الحصري لمباريات البطولة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، لتكون بذلك المنصة الرقمية الوحيدة الناقلة لمباريات البطولة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بحيث تتيح للجمهور العربي كله الاستمتاع بتشجيع الفرق الوطنية والاستمتاع بمشاهدة حية وبجودة فائقة لجميع مباريات البطولة.

كما أطلقت الشركة بالتزامن مع بدء فعاليات البطولة حملة لدعم تشجيع المنتخب المصري تحت عنوان «شجع لو فين»، وذلك من خلال دعوة الجمهور المصري للاستمتاع بمتابعة المباريات على قناة WE على موقع يوتيوب، ودعم المنتخب الوطني وتشجيعه من أي مكان وعبر أي أجهزة مرتبطة بالإنترنت.