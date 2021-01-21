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تقرير بريطاني: مصر ستكون من أهم 10 اقتصادات في العالم خلال 9 سنوات

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 21 يناير، 2021
دقيقة واحدة
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أموال مصرية

توقع تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، كما أشار إلى أن مصر ستقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وأشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالاقتصاد المصرى  وما حققه من نجاح وصمود رغم الأحداث لافتا إلى أنه مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة طيعية للإصلاحات الاقتصادية والتاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى وفق قوله.

وساهمت هذه الاصلاحات في منح الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، والتقليل من أثارها السلبية وتخفيف حدتها.

ووفقًا لتقديرات بنك “ستاندرد تشارترد فإن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط،”، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021-2022.

ورفع صندوق النقد الدولى، تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2% إلى 2.8% متوقعة أن يقفز في العام المالي المقبل إلى 5.8%، كما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3% فى العام المالى الحالى.

ومنحت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال “الجائحة”   وذلك في إطار اعترافها وإشادتها بمصر وما حققته من ثبات في مواجهة الفيروس المستجد.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 21 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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