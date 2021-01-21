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عاجل: الرئيس السيسي يعلن الطوارئ والبرلمان يوافق بالإجماع

أحمد نجيبآخر تحديث: 21 يناير، 2021
دقيقة واحدة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وافق مجلس الشعب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاءت موافقة المجلس بالأغلبية “وقوفا” على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ.

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ما يلي:

“أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021”.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارىء.​

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أحمد نجيبآخر تحديث: 21 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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