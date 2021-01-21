“شديد البرودة ليلا” تعرف على طقس الجمعة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، متوقعين أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة صباحا، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، كما سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء، مع احتمال وجود رياح في بعض الأماكن.

وأشارت “الأرصاد الجوية” في بيان لها اليوم، إلى أن الطقس سيكون معتدل على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، متوقعة ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الغد شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، كما سيكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة تفاصيل بعض درجات الحرارة، والتي جاءت كما يلي:

تتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 19 ـ 09.

الإسكندرية بين 18 ـ 11.

مطروح بين 17 ـ 10.

سوهاج بين 21 ـ 06.

قنا بين 22 ـ 08 درجة.

أسوان بين 25 ـ 09.