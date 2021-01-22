أخبار مصر

عاجل: انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية “فيديو وصور”

جديدة ترصد لحطة

متابعات 365آخر تحديث: 22 يناير، 2021
أقل من دقيقة
انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية
انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية

انفجرت سيارة محملة بكمية من إسطوانات البوتاجاز بعد تعرضها للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من اسطوانات الغاز المعدة للاستخدام التجاري المحمله عليها وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللواء ياسر نشأت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق الاسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من اسطوانات الغاز بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.

وتوجهت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الاسعاف على الفور الى مكان الحادث.

انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية
انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية

وقام العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بالدفع بـ7 سيارت إطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية
انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية

وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365آخر تحديث: 22 يناير، 2021
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

منذ يومين
صورة قرار عاجل من النائب العام بشأن الأب المتهم بتعرية ابنته في الشارع

قرار عاجل من النائب العام بشأن الأب المتهم بتعرية ابنته في الشارع

منذ يومين
صورة عاجل: 5 جيجابايت مجانا على الإنترنت المنزلي

عاجل: 5 جيجابايت مجانا على الإنترنت المنزلي

منذ 3 أيام
صورة قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات غداً عن بعض المناطق لتطهير الشبكات

قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات غداً عن بعض المناطق لتطهير الشبكات

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى