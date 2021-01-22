عاجل: انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية “فيديو وصور”

انفجرت سيارة محملة بكمية من إسطوانات البوتاجاز بعد تعرضها للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من اسطوانات الغاز المعدة للاستخدام التجاري المحمله عليها وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللواء ياسر نشأت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق الاسماعيلية القاهرة وانفجار عدد كبير من اسطوانات الغاز بالقرب من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية.

وتوجهت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الاسعاف على الفور الى مكان الحادث.

وقام العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بالدفع بـ7 سيارت إطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.