قريبا جداً.. إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كشفت الدكتور نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة والسكان، عن موعد بدء عمليات تطعيم لقاح كورونا، لافتة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة “mbc مصر”، وتقديم الإعلامي عمرو أديب، إنه سيتم البدء كما تم الإعلان سابقا طبقا للاولوية بالأطقم الطبية ثم الراغبين في التطعيم من المواطنيين العاديين.

وأشارت نهى عاصم، إلى أن عوامل الخطورة بالنسبة للفيروس المستجد أصبحت معروفة ومدروسة، كما أن نسبة الإصابات والوفيات تم إجراء إحصائيات لها خلال الفترة الماضية منذ ظهور المرض المسبب لكوفيد 19.