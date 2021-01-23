أبرز تصريحات وتوجيهات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع الفيروز

قام السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وخلال كلمة السيد الرئيس قام بإطلاق العديد من التصريحات والتوجيهات الهامة، التي ننقلها لكم اليوم كما وردت على لسام الرئيس عبد الفتاح السيسي:

“بأكد إحنا المياه اللي بنعملها هي إعادة صياغة حقيقية للمية بتاعتنا.. مبنجورش على مية حد”.

“لما قولنا 20 ألف كم تبطين في شبكة الري والترع، كانت عبارة عن مشروع في الأرض وخلاص، لكن الكلام اللي اتعمل بيتقال من ناس كتير، الـ 20 ألف كم دول هيوفروا مية كانت بتفقد حوالي 2 أو 3 مليار متر مكعب”.

“لما نبدأ في الـ 1500 قرية العمل المطلوب ضخم جدا هتشتغلوا وتشغلوا ناس معاكم”.

“بقول للشركات جمدوا قلبكم لو عايزين تجيبوا عمالة أو معدات هاتوا.. حجم العمل المطلوب ضخم سواء في المشروع ده أو غيره”.

“مش عايز أقول بيجيلي شكوى إن مش لاقيين عمالة، بقول عمالة مش عمالة ماهرة أو مدربة والشغل كله مش محتاج تكنولوجيا ولا حاجة”.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من توفير البنية التحتية الكاملة لاستصلاح 100 ألف فدان في سيناء من المياه المعالجة.

“من حق المصريين الحصول على منتج جيد.. ومن حقنا أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية”

“وزير الزراعة اتكلم على المنزلة حتى الآن فيه مزارع هناك، قولنا الـ 250 ألف فدان في المنزل هيبقوا بحيرة ولو تم السيطرة الحقيقية على أعمال الصيد وإلقاء الزريعة بها هتكفي كل الناس اللي شغالة في القطاع وهي كانت كده فعلا من حوالي 50 سنة هي اللي بيتم الصيد فيها، لكن بسبب الصرف الصحي بقى الموضوع صعب وتدهورت البحيرة هي وغيرها”.

“المشروع هنا (الفيروز للاستزراع السمكي) ممكن تكون تكلفته كتير علشان معمول بمعايير متكاملة طبقا لأصول الصنعة، بداية من دخول المياه وتوزيعها ومعالجتها وإعادتها مرة أخرى دون التأثير على البيئة”.

أتعامل معكم بشفافية، وأضرب مثالًا بمشروع الـ500 قرية، أقول إن كل الناس مدعوة للتنفيذ داخل القرى والمراكز.

كل قادة الجيوش والمناطق والفرق والشعب الهندسية، الكل مسؤول معنا.. ليه؟ مراعاة تطوير الترع وليه يقِت كده.. وكي لا نصل إلى مخلفات مرة أخرى لو ما أخدناش بالنا كحكومة.

لدينا 4500 قرية خلال 3 سنوات هنخلصها بشكل كلي.. حلّينا مسألة الريف في مصر، ولن نسمح بأي تعدٍّ آخر بعد حل المسألة.. 1500 قرية و11 ألف تابع، يعني إيه تابع؟ من فضلك انتبه، يعني إيه 11 ألف تابع؟ يعني 20 بيت هنا و50 هناك.. وأخرى، لو كان فيه تخطيط كان هيبقى في حلول كشبكة صرف موحدة.. أنا مش هاقدر أوصل الشبكة لحد عندك.. ولكن هنحاول نحل بقدر الإمكان، لازم ناخد خط على الريف، ونحل المشكلات مرة واحدة.. مثلًا فيه خط كهرباء أعلى بيت تم بناؤه، معلهش هنشيله ونعمله أرضي، ومن ثم تحسين كفاءة الكهرباء.

طيب اللي بَنَا تحت خط الكهربا، هنشيله من فوقه ونعمل أرضي.. واحد باني وظروفه صعبة، هل الفروقات اللي جوه القرية (10- 15 مترًا) بالمرة نبنيهم؟ من فضلكم إيدينا كلنا مع بعض؛ حكومة ومجتمع مدني والشرطة المدنية.. مأمور القسم أعلم بظروف مركزه، ووزير الداخلية.. كل الموجود إيديه معنا ونحشد الطاقات، وشباب القرى، إنشاء الله ننطلق، هنبدأ بمركزَين الشهر ده، وإطلاق المشروع كله بالكتير الشهر المقبل.

“إحنا لا نبيع الوهم للناس، الوهم ده منعرفوش، لأننا صادقين معاكم ومع نفسنا”.

وتابع الرئيس: “في 2015 و2016 الكهرباء مكنش ينفع تفضل على وضعها المصانع بتقفل وحضانات الأطفال والخطورة على حياتهم نتيجة قطع الكهرباء، النهاردة عندنا كهرباء زيادة نقدر ندي للدول المجاورة”.

واستطرد: “بعد حل المشكلة الرئيسية بدأنا نحسن في القطاع نفسه نخش في محطات التحكم الإلكترونية والشبكة الذكية، يبقى خلاص دخلنا العالمية”.

“النقاش في جميع الأحوال مقبول ونحترمه ونقدمه، قطاع السكة الحديد 10000 كم، طيب كان القطاع ده عامل إزاي؟ زيه زي باقي القطاعات، طيب سبناه، لأن، بنعمل رفع كفاءة السكة وكهربة السكة، ورفع كفاءة المحطات، ثم المعدات نفسها الجرارات وعربات القطارات”.

وتابع الرئيس: “كان كلامي مع كامل الوزير في 6 السنة دي إنه لن يكون قطار قديم على السكة، لكن في ظل ظروف كورونا هيتأجل الكلام ده لحد نهاية 2021”.

واستطرد: “مش هتلاقوا عربية واحدة على السكة أو جرار قديم، رقم كبير اتحط علشان نعمل ده 100 جرار و1500 عربة وغيرهم علشان نجدد العربات القديمة”.

وأكد: “عندنا هدف إن قطاع السكة الحديد يساهم في نقل الإنسان والبضائع بشكل كامل نهاية العام الحالي، مفيش جرار قديم والسكة كلها سيتم رفع كفائتها”.