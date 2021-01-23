مصر للطيران تعلن عن تخفيض 50% على رحلاتها لعدد من الدول

قامت شركة “مصر للطيران”، بالإعلان عن تخفيض جديد على تذاكر بعض الدول في بيان لها اليوم السبت، حيث طرحت تخفيضًا استثنائيًّا بنسبة 50% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بين القاهرة وعدد من النقاط بقارة أوروبا؛ حرصًا من الشركة الوطنية على توفير أفضل عروض السفر لركابها .

وطرحت شركة مصر للطيران تخفيضات على رحلاتها بين القاهرة وباريس للسفر في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير الجاري، وبين القاهرة وأمستردام للسفر أيام 24 و27 و29 يناير، وبين القاهرة ولندن في الفترة من 27 حتى 29 يناير، وبين القاهرة وفرانكفورت يوم 28 يناير الجاري فقط.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيانها، إن التخفيضات بين مصر والمملكة العربية السعودية (الرياض- الدمام- جدة- المدينة- القصيم)، ما زالت مستمرة بنسبة 35% على درجة رجال الأعمال، و25% على الدرجة السياحية؛ من خلال شراء التذاكر حتى 31 يناير الجاري، والسفر حتى 15 مارس المقبل، والعودة قبل 31 مارس المقبل .

وأضافت شركة مصر للطيران أنه يمكن للركاب الاستفادة بالعروض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com ، أو الاتصال بـ1717، أو زيارة مكاتب “مصر للطيران” أو من خلال وكلاء السياحة والسفر.

وطالبت شركة مصر للطيران الركاب بضرورة اتباع الضوابط الصحية اللازمة؛ سواء في المطارات أو على الطائرات، وكذلك مراجع متطلبات السفر عبر موقعها الإلكتروني: www.egyptair.com.