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برودة شديدة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

أحمد نجيبآخر تحديث: 23 يناير، 2021
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في القاهرة
الطقس في القاهرة

أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن طقس الـ3 أيام المقبلة يشهد صفاء في الأحوال الجوية حيث يسود طقس مستقر ومعتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية نهارا، لكن يكون الطقس شديد البرودة إلى بارد خلال فترات الليل حيث تقل درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الظاهرة المؤثرة في طقس الفترة المقبلة، هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ولا تكون كثيفة أو تصل لحد الضباب مثل الفترات السابقة بسبب نشاط الرياح.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: تسجل درجات الحرارة على القاهرة 20 – 9، السواحل الشمالية 19- 10، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 8، جنوب الصعيد 26 – 9.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال الأيام المقبلة، حيث تتأثر البلاد بمرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.​

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أحمد نجيبآخر تحديث: 23 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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