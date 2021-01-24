أخبار مصر

تعرف على شرط “الكهرباء” لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

أحمد نجيبآخر تحديث: 24 يناير، 2021
دقيقة واحدة
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل
طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

أعلن مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات له إنه صدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جمهورية مصر العربية، على ضرورة تحصيل وسداد وانتظام أي مشترك لقيمة الممارسة الشهرية التي يقوم بسدادها لشركة الكهرباء التابع لها حال إنهاء إجراءات التحويل من نظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي.

وأضاف المصدر، في تصريحاته اليوم الأحد: أن الانتظام في سداد قيمة الممارسة التي يتم تحديدها من قِبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء شرط أساسي لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل مَن تقدم بطلب تركيب عداد بالمباني المخالفة؛ لاعتباره حق الدولة ولا يمكن التفريط فيه.

وشدد المصدر على أن عدم الانتظام في سداد قيمة الممارسة سيكون بمثابة عائق أمام المواطن الذي يريد توفيق أوضاعه من حيث تركيب عداد كودي، منوهًا بأنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقي التيار الكهربائي أو مَن يخالف شروط التعاقد.

وتابع المصدر: أنه سيتم تحديد متوسط استهلاك المواطن خلال الفترة منذ تقدمه بطلب لتحويل العمل بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودي من خلال إدارة الكهرباء التابع لها، لافتًا إلى أنه لن يدفع المواطن قيمة الممارسة بالكامل التي سددها عند التقدم؛ ولكن سيتم أخذ متوسط فقط على مدى الأشهر التي سبقت إجراء المعاينة؛ ومن ثم سداد المقايسة.

وأكمل المصدر: التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتبر سندًا قانونيًّا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدًا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أي أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودي لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
أحمد نجيبآخر تحديث: 24 يناير، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة وزير الري مغلبني.. تصريحات السيسي حول رفض وزير الري أحد طلبات الرئيس

وزير الري مغلبني.. تصريحات السيسي حول رفض وزير الري أحد طلبات الرئيس

منذ يوم واحد
صورة قريبا جداً.. إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

قريبا جداً.. إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

منذ يوم واحد
صورة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة 22 يناير 2021

الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة 22 يناير 2021

منذ يومين
صورة عاجل: انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية “فيديو وصور”

عاجل: انفجار سيارة اسطوانات بوتاجاز بطريق الإسماعيلية “فيديو وصور”

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى