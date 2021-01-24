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وزيرة الصحة تكشف سعر لقاح كورونا وموعد تطعيم كبار السن

متابعات 365آخر تحديث: 24 يناير، 2021
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وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن جميع الأطقم الطبية سوف تحصل على لقاح كورونا بالمجان، مبينةً أنه سيتم التطعيم بلقاح كورونا لكبار السن في النصف الثاني من فبراير المقبل.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة “ON”، أنه سيكون هناك إعفاء لغير القادرين على دفع المقابل المادي لتلقي لقاح كورونا بالمجان.

وأوضحت “زايد” أنه يمكن للجميع التقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع، وإن كان لا يتمكن من الدخول على الموقع عبر الإنترنت، يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابع لوزارة الصحة، وسيقوم العاملين هناك باللازم لتسجيل اسمه.

وتابعت: “تكلفة اللقاح ستكون رمزيةً للمواطنين، ولن يتعدى 200 جنيه، وغير القادرين سيتم تقديم اللقاح لهم مجانًا”، مشيرة إلى أنه لن يكون العامل المادي عائقًا أمام تلقي لقاح كورونا لأي مصري.

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متابعات 365آخر تحديث: 24 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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