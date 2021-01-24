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مستشار الرئيس يصدم المصريين بشأن لقاح كورونا

متابعات 365آخر تحديث: 24 يناير، 2021
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لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس ولا يعطي مناعة قوية ودائمة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الأحد، أن من حصل على لقاح كورونا قد يصاب بفيروس كورونا وأن اللقاح يساعد في أن تكون الأعراض بسيطة وليست شديدة عند الإصابة، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية.

وأشار “تاج الدين” إلى أهمية منح بعض الفئات كالأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا لحمايتهم جزئيا من الإصابة باعتبارهم أكثر عرضة للمخاطر.

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متابعات 365آخر تحديث: 24 يناير، 2021
أقل من دقيقة

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