أخبار مصر

في الذكرى العاشرة لثورة يناير.. ماذا قال السيسي عنها وعن شبابها؟

أحمد نجيبآخر تحديث: 25 يناير، 2021
أقل من دقيقة
25 يناير
25 يناير

في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021، وذلك بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بذكرى عيد الشرطة يتواكب مع احتفال مصر بذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: “ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلص متطلع لمستقبل وواقع أفضل وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصا سامية نحو حياة كريمة”.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 25 يناير، 2021
أقل من دقيقة

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