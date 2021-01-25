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شديدة البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

متابعات 365آخر تحديث: 25 يناير، 2021
دقيقة واحدة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة 21  11 .

الإسكندرية 20  10 .

مطروح 21  10.

سوهاج 22   06.

قنا 23   06 .

أسوان 25  08 .

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متابعات 365آخر تحديث: 25 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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