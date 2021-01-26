وزير الخارجية يعلق على أزمة سد النهضة: لن نتهاون.. والتفاوض ليس هدفا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة بالفعل وليس على سبيل المبالغة.

وأوضح شكري، خلال كلمة وزير الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن تأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصري؛ إعلاءً بما التزمت به الدولة المصرية في نصوص الدستور واجب علينا.

وأشار شكري، إلى أن مصر تسعى من خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية التي تريدها إثيوبيا، وفي نفس الوقت يحمي حقوق مصر والسودان.

وقال شكري إن الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات؛ حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، ولكن ضربت إثيوبيا به عرض الحائط وتحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات، وشرعت في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق.

و قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي؛ بكل ما اوتيت من قوة وبالفعل تم إحالة الملف إلى الأمم المتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك تقديرًا لمكانة مصر واقتناعًا بعدالة موقف مصر وفق وزير الخارجية مضيفًا: أكدت مصر خلال المناقشات أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرًا لأحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.

واستطرد شكري مشيرا إلى أن التفاوض في حد ذاته ليس هدفًا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر.